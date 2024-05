David Goffin expéditif pour accéder au tableau final

Goffin a pris cinq des six services de Brouwer sur l'ensemble de la rencontre et a repoussé les cinq balles de break obtenues par son adversaire.

Goffin, 114e joueur mondial et tête de série N.3 des qualifications, a dominé le Néerlandais Gijs Brouwer (ATP 241/N.6) 6-1, 6-0 au deuxième et dernier tour qualificatif. Pour son quatrième match en trois jours, le Liégeois a plié l'affaire en 51 minutes à peine.

Le Liégeois a connu trois journées bien remplies entre l'Italie et la Suisse. Vendredi, il a dû jouer deux rencontres au Challenger de Turin: son premier tour, reporté plusieurs fois à cause des intempéries, gagné contre le Péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 110), et le deuxième tour, perdu contre l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 29). Après cette défaite, il a pris la direction de Genève où il s'est imposé face à l'Italien Gianluca Mager (ATP 266) au premier tour qualificatif samedi.

David Goffin prépare ainsi son 13e Roland-Garros consécutif à partir du 26 mai où il a obtenu une place dans le tableau final à la suite de plusieurs forfaits d'autres joueurs.