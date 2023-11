David Goffin gagne six places et se rapproche du top 100 mondial

David Goffin a gagné six places et se classe désormais 104e au nouveau classement mondial des joueurs de tennis publié lundi par l'ATP.

Goffin, 32 ans, a perdu dimanche en finale du tournoi Challenger de Bergame contre le Britannique Jack Draper. Une performance qui lui permet de gagner six places au classement et de pointer au 104e rang. Le N.1 belge se rapproche donc du top 100 pour ainsi éviter de passer par les qualifications lors de l'Open d'Australie en janvier 2024. Cette semaine, Goffin participera au tournoi Challenger d'Helsinki en Finlande. Il affrontera au premier tour le Portugais Nuno Borges, 78e mondial et tête de série N.3.

Joris De Loore, pour sa part, a gagné deux places et se hisse en 142e position devant Zizou Bergs 180e (+4), Kimmer Coppejans 186e (+4), Gauthier Onclin 228e (-12), Michael Geerts 261e (-1) et Raphaël Collignon 330e (-). Vainqueur du tournoi ITF de Sunderland, Alexander Blockx progresse de 105 places et se classe 475e.