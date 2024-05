David Goffin intègre le tableau final après le forfait de Marin Cilic

Marin Cilic doit déclarer forfait pour Roland-Garros à cause d'une opération subie au genou, a confirmé le joueur croate vendredi sur Instagram. Un forfait qui profite à David Goffin qui intègre directement le tableau final.

Goffin avait manqué de justesse le 'cut' pour intégrer le tableau final à la mi-avril. Le Liégeois occupait la 100e place mondiale et seuls les 99 premiers étaient directement qualifiés pour le tableau final. Goffin devait donc attendre un forfait pour éviter les qualifications et bénéficie de celui de Marin Cilic, opéré du genou vendredi et absent pour plusieurs semaines.

Le natif de Rocourt participera donc pour la 13e fois aux Internationaux de France où son meilleur résultat est un quart de finale en 2016, battu par l'Autrichien Dominic Thiem. Zizou Bergs, huitième sur la liste d'attente, devra encore attendre quelques forfaits pour espérer éviter les qualifications qui débutent le 20 mai.