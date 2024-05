David Goffin: "Je veux continuer à me battre pour retrouver ma place dans le top 100"

"Je suis content d'être là", déclare David Goffin. "C'était un de mes objectifs après avoir dû disputer les qualifications de l'Australian Open. Roland-Garros est un tournoi qui me tient à coeur. Et il ne m'en reste plus dix. J'ai de très bons souvenirs ici et je sais que je peux bien jouer. Mpetshi Perricard m'a battu à Anvers, mais la terre battue favorise moins les grands serveurs. Je reste sur quelques bons matches à Turin et à Genève et je dois construire là-dessus. Il est costaud et il aura le public derrière lui, mais je vais tout faire pour le gêner".

Une prestation convaincante serait en tout cas bienvenue pour David Goffin. Le natif de Rocourt n'a pas gagné beaucoup de matches sur le circuit ATP depuis le début de l'année et semble progressivement s'enfoncer au-delà du Top 100 mondial alors qu'il s'est aussi séparé de son coach, Germain Gigounon. Il y croit en tout cas encore.