David Goffin ne "pouvait pas commencer grand-chose" sur les services de Mpetschi Perricard

"Ce n'était pas évident", a réagi Mpetschi Perricard, 20 ans. "J'ai bien préparé le match avec mon coach et je suis fier de ma prestation. Battre Goffin ici, en Belgique, ce n'est pas rien. C'est ma plus belle victoire jusqu'ici. C'est un grand pas dans ma carrière, mais je suis encore loin du compte, j'ai encore beaucoup d'étapes à franchir. Que Goffin me compare à Isner et Karlovic est un beau compliment, surtout venant de la bouche d'un si grand joueur. J'espère pouvoir être à la hauteur des attentes."