David Goffin passe au deuxième tour après avoir été mené d'un set

David Goffin (ATP 102) a passé le 1er tour du tournoi de tennis Challenger 100 de Mouilleron-le-Captif, joué sur surface dure et doté de 118.000 euros, mardi en France. Classé 4e tête de série, il a battu le qualifié britannique Charles Broom (ATP 363) en trois manches et plus de deux heures et demie de match, 4-6, 6-4, 7-6 (7/3).