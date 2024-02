David Goffin passe au second tour des qualifications

David Goffin s'est hissé au second tour des qualifications du tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam, samedi aux Pays-Bas. Le Liégeois, 134e mondial, s'est imposé 6-4, 6-2 en 1 heure et 6 minutes face au Français Grégoire Barrère (ATP 105) pour son entrée en lice dans cette épreuve sur surface dure dotée de 2.134.985 euros, dont il fut finaliste en 2017.

Au tour suivant, David Goffin, 33 ans, affrontera le Néerlandais Gijs Brouwer (ATP 159), 27 ans. Ce dernier, bénéficiaire d'une wild card, a écarté le Français Luca Van Assche (ATP 68), 1e tête de série des qualifications, sur un double 6-3.

Plus tôt dans la journée, Zizou Bergs (ATP 133) s'était hissé au 2e et dernier tour des qualifications en battant l'Autrichien Jurij Rodionov (ATP 89/N.4), 6-4, 7-6 (7/5). Le prochain adversaire du N.1 belge sera l'Italien Giulio Zeppieri (ATP 111) qui a éliminé l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, 7e tête de série et 102e mondial.