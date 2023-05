David Goffin passe en quarts après avoir battu le lucky loser Dan Added

David Goffin a obtenu jeudi son billet pour les quarts de finale de l'Open Aix Provence Crédit Agricole, le tournoi de tennis Challenger 175 d'Aix-en-Provence. Le numéro 1 belge, 95e mondial, a éliminé au 2e tour le Français Dan Added modeste 252e mondial, qu'il découvrait à cette occasion. Le Liégeois s'est imposé en trois manches 6-4, 3-6 et 6-2 après 1 heure et 52 minutes de jeu.

Après un petit passage à vide en fin de 2e set quand il a perdu quatre jeux d'affilée (de 3-3 à 3-6 et 0-1 break cointre lui , David Goffin a bien réagi et imposé ses vues.

Pour le N.1 belge, ce succès est le bienvenu puisqu'il n'avait plus signé deux victoires en tournoi depuis fin janvier et le BW Open. De plus, l'ancien N.7 mondial défend cette semaine ses 115 points de son 1/8e de finale obtenus il y a douze mois au Masters 1000 de Madrid. Une victoire lui permettrait d'engranger 175 points, et une finale 100.

Le Liégeois jouera sa place en demi-finales face à un autre Français le prometteur Arthur Fils (ATP 124, 18 ans) ou Quentin Halys, 66e mondial, qui est passé par les qualifications car il s'est inscrit tardivement.