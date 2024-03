David Goffin passe le 1er tour des qualifications

Le numéro 1 belge, David Goffin a franchi avec succès le premier tour des qualifications de l'Arizona Tennis Classic, le tournoi Challenger 175 disputé à Phoenix aux États-Unis. L'ancien N.7 mondial, aujourd'hui 112e, a éliminé lundi le Sud-Coréen Seongchan Hong, 26 ans, 227e à l'ATP, 6-2 et 6-4. La poignée de mains a été échangée après 1heure et 18 minutes de jeu.

Goffin a parfaitement abordé le match où il mena rapidement 5-0 et s'offrit le premier set après 34 minutes. Hong a ensuite équilibré les échanges. Le Belge a réalisé le break dans le 9e jeu du second set et ainsi pu servir pour le gain du match qu'il a conclu à sa première balle de match.

Le Liégeois de 33 ans, 2e tête de série de ce tableau préliminaire, devra encore battre le Slovène Bor Artnak (ATP 486), bénéficiaire d'une invitation, ou le Français Terence Atmane (ATP 136/N.8) avant d'intégrer le tableau final.