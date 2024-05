David Goffin passe sans difficulté au deuxième tour des qualifications

Au lendemain de ses deux matchs disputés sur la même journée à Turin, David Goffin a enchaîné à Genève où il s'est imposé au 1er tour des qualifications de ce tournoi ATP 250 sur terre battue doté de 579.320 euros, samedi. Le Liégeois, 33 ans, 114e mondial, a écarté l'Italien Gianluca Mager (ATP 266), 29 ans, 6-3, 6-1. La partie a duré un peu plus d'une heure.

Au 2e et dernier tour des qualifications, Goffin, tête de série N.3, affrontera le Néerlandais Gijs Brouwer (ATP 241/N.6). Celui-ci a écarté le 345e mondial, le Suisse Antoine Bellier, au 1er tour.

Le numéro 2 belge, avait battu au premier tour plus tôt dans la journée, le Péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 110) 7-5 et 6-4. Le programme était très concentré à cause des intempéries qui avaient perturbé les premiers jours de la compétition.

David Goffin prépare ainsi son 13e Roland-Garros consécutif à partir du 26 mai où il a obtenu une place dans le tableau final à la suite de plusieurs forfaits d'autres joueurs.