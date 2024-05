David Goffin : "Perricard est costaud. Il faudra être solide dans les moments importants"

Quart de finaliste en 2016, David Goffin aura en tout cas une belle source de motivation lors de son entrée en lice. En cas de victoire, il défiera en effet le vainqueur du duel explosif entre Alexander Zverev (ATP 4), lauréat du tournoi ATP Masters 1000 de Rome, et Rafael Nadal (ATP 276), titré à quatorze reprises à Paris.

"Les trois, quatre dernières semaines ont été un peu difficiles au niveau du dos, mais la dernière a été meilleure", a-t-il confié en conférence de presse. "J'ai disputé de bons matchs, si ce n'est que je suis tombé malade à Genève. J'ai eu une angine et une infection à l'oreille. C'était donc un peu compliqué, mais là, tout rentre dans l'ordre. Perricard est en forme. Il a gagné beaucoup de matchs, encore à Lyon. Il est jeune, costaud, il sert super bien, frappe très lourd en coup droit. Il faudra donc essayer de le faire bouger, de jouer vite et d'être solide dans les moments importants."

"Je n'y pense pas trop. On verra", a-t-il poursuivi. "C'est vrai que cela pourrait être fantastique, mais il faut d'abord bien jouer, car j'aurai un match difficile. C'est impressionnant de voir Zverev et Nadal se mesurer au premier tour, alors qu'il n'y a pas si longtemps, ils s'affrontaient encore en demi-finale ici. Je vais suivre cela de près et s'il y a pour moi un deuxième tour contre l'un des deux, ce sera juste super."