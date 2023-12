David Goffin prêt à défendre son titre à Louvain-la-Neuve

L'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, se joue lui du 15 au 28 janvier à Melbourne. David Goffin, qui n'est plus que 111e mondial devra disputer les qualifications pour entrer dans le tableau final. Le Liégeois n'est donc pas certain d'être encore en Australie au moment où débutera le tournoi du Brabant Wallon. Il est évident que s'il était toujours en course aux antipodes, il renoncerait au BW Open.

Goffin, 33 ans, a remporté son seul tournoi de l'année 2023 au BW Open (6-4, 6-1en finale aux dépens du Suédois Mikael Ymer le 29 janvier) était à l'époque 50e mondial. Le N.1 belge avait dû renoncer à jouer l'Open d'Australie en raison d'une intoxication alimentaire à la veille de son entrée en lice. Il défendra ses 125 points gagnés cette année ce qui pourrait conditionner la suite de sa saison.