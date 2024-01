David Goffin recule de cinq rangs au classement mondial avant d'entamer l'Open d'Australie

Plus bas dans le classement, Kimmer Coppejans (ATP 182, +1) a repris le statut de N.3 belge à la suite de la chute de 15 places de Joris De Loore, jusqu'au 185e rang.

Au sommet de la hiérarchie, Novak Djokovic est toujours numéro 1 mondial. Le Serbe, qui ambitionne de remporter un 25e tournoi du Grand Chelem à Melbourne, s'est qualifié pour le 2e tour dimanche en écartant de sa route, en quatre sets, la jeune promesse croate de 18 ans, Dino Prizmic (ATP 187, -9).

L'Espagnol Carlos Alcaraz, 2e et le Russe Daniil Medvedev, 3e, complètent toujours le podium mondial, et dominent avec 'Djoko' un top-20 inchangé à l'exception de la progression des Français Adrian Mannarino (ATP 19, +1) et Ugo Humbert (ATP 20, +1) grâce au recul du Britannique Cameron Norrie (ATP 22, -3).