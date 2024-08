David Goffin rejoint les quarts de finale, où il affrontera Rinky Hijakata

Le numéro 2 belge, 90e mondial, s'est imposé face au Français Arthur Rinderknech (N.12/ATP 56), 29 ans. La partie s'est achevée en deux manches sur le score de 6-3, 6-3 au bout d'une heure et 20 minutes de jeu.

David Goffin, 33 ans, jouera pour une place en demi-finales contre l'Australien de 23 ans, Rinky Hijikata (ATP 65/N.16). Ce dernier a sorti le Croate Borna Coric (ATP 87), 27 ans, en trois manches et plus de deux heures et demie: 3-6, 6-3, 7-5.