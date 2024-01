David Goffin réussit sa rentrée sur le circuit et rejoint le 2e tour

David Goffin a réussi sa rentrée sur le circuit tennistique en se qualifiant pour le 2e tour du Challenger 125 de Canberra, tournoi joué sur surface dure et doté de 164.000 dollars, lundi en Australie. Tête de série N.6, le Liégeois de 33 ans s'est imposé face à l'Australien Adam Walton (ATP 176), bénéficiaire d'une wild card, 6-4 et 7-5 en 1 heure et 37 minutes de jeu.