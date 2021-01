David Goffin est libéré de sa quarantaine. Le joueur belge était forcé de rester la majorité de la journée chez lui depuis deux semaines, en raison des restrictions mises en place par les organisateurs de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Un moment qu'a savouré notre compatriote. Sur Instagram, il s'est affiché aux côtés de son staff et de ses proches alors qu'ils profitaient d'une petite balade dans les rues de Melbourne. Il a ensuite affiché un revers plein de puissance avec en légende "sortir de quarantaine comme...".

David Goffin sera en lice la semaine prochaine son tournoi préparatoire. Tête de série N.1 du tournoi joué sur dur et doté de 320.775 dollars, Goffin affrontera au 2e tour le vainqueur du duel entre l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 145) et le Hongrois Attila Balazs (ATP 93). Alcaraz, 17 ans et pépite du tennis espagnol, est présenté par certains comme le successeur de Rafael Nadal.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : où en est l’épidémie ce 30 janvier?