David Goffin se qualifie pour la finale en Grande-Bretagne

Goffin, 109e mondial et tête de série N.4, s'est imposé en trois sets 7-5, 6-7 (3/7), 6-3 contre l'Américain Zachary Svajda, 127e mondial et tête de série N.7. La rencontre a duré 2 heures et 20 minutes.

Pour la 11e finale de sa carrière sur le circuit Challenger, où il tentera de remporter un 9e titre, le natif de Rocourt rencontrera le Français Harold Mayot (ATP 125) qui a battu son compatriote Benjamin Bonzi, 168e mondial et issu des qualifications, aussi en trois sets 6-2, 3-6, 6-2.