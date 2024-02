David Goffin s'incline au premier tour face au 32e mondial, malgré une balle de match

Après avoir pourtant hérité d'une balle de match, David Goffin a finalement dû s'incliner au premier tour du tableau final de l'Open 13 Provence, le tournoi de tennis ATP 250 de Marseille disputé sur surface dure et doté de 724.015 euros, mardi soir.

Le Liégeois, 33 ans, désormais numéro 2 belge et 134e mondial, a été battu par le Tchèque Jiri Lehecka (N.8), 32e à l'ATP, en trois manches 3-6, 7-5 et 6-2. La partie a duré 1 heure et 51 minutes.

David Goffin a mené 3-6 et 2-5 héritant alors d'une balle de match. Le Belge a pu servir ensuite pour le match à 3-5, mais a encaissé 5 jeux d'affilée qui a permis à son adversaire de revenir dans la partie.