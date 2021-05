David Goffin toujours 13e mondial, aucun changement dans le top 10

(Belga) David Goffin occupe toujours la 13e place au classement mondial publié lundi par l'ATP. Dans le top 10, aucun changement n'est à signaler.

Présent au Masters 1000 de Rome la semaine dernière, Goffin avait été éliminé au 2e tour face à l'Argentin Federico Delbonis. Le N.1 belge effectuait son retour à la compétition dans la capitale italienne après une blessure aux adducteurs encourue lors des 8es de finale du tournoi de Barcelone le 22 avril. Le top 10 du classement mondial reste lui inchangé avec le Serbe Novak Djokovic qui occupe toujours la première place devant le Russe Daniil Medvedev et l'Espagnol Rafael Nadal, vainqueur du tournoi de Rome dimanche. Dans le top 20, le Français Gael Monfils passe de la 15e à la 14e place et dépasse le Canadien Denis Shapovalov. Milos Raonic, le compatriote de Shapovalov gagne lui quatre places et se classe 16e au détriment du Norvégien Casper Ruud (22e) qui sort du top 20 une semaine après l'avoir intégré. Côté belge, Kimmer Coppejans (174e) et Zizou Bergs (261e) gagnent chacun deux places. Ruben Bemelmans reste lui 200e. En double, Joran Vliegen passe lui de la 31e à la 29e place tandis que Sander Gille reste 33e.