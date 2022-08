David Goffin toujours 62e au classement mondial avant d'entamer l'US Open

(Belga) David Goffin occupe toujours la 62e place au classement mondial des joueurs de tennis, publié lundi par l'ATP.

Goffin a été éliminé au premier tour à Winston-Salem la semaine passée. Il sera le seul Belge en lice à l'US Open en simple messieurs. Zizou Bergs (ATP 154, +1) gagne un peu de terrain alors que Kimmer Coppejans (ATP 292, +20) et Raphael Collignon (ATP 315, +40) réalisent de belles progressions. Collignon a remporté la semaine passée son premier match sur le circuit Challenger. Un seul changement est à signaler dans le top-20, avec l'Italien Matteo Berrettini qui dépasse l'Espagnol Pablo Carreno Busta pour prendre la 14e place. Vainqueur du tournoi de Winston-Salem, le Français Adrian Mannarino bondit de 20 places et pointe désormais au 45e rang. Le Russe Daniil Medvedev défendra son titre à l'US Open en tant que N.1 mondial. Il précède l'Allemand Alexander Zverev et l'Espagnol Rafael Nadal. (Belga)