David Goffin vient à bout de Zizou Bergs après un duel belge intense au 1er tour

Aucun des deux joueurs ne parvenait à se créer une balle de break dans le premier set, qui se poursuivait ainsi jusqu'au jeu décisif. Goffin semblait filer vers le gain du set en menant 5-3, mais Bergs trouvait les ressources pour renverser la situation et s'adjuger la première manche.

Sur sa lancée, Bergs faisait le break pour mener 2-0 dans la deuxième manche et se portait à 3-1, 30-0, sur son service. Le public, qui avait rempli les tribunes du court central du Blocry, assistait ensuite à trois breaks consécutifs, deux de Goffin et un de Bergs pour arriver à un score de 3-3. Goffin prenait alors, pour la troisième fois d'affilée, le service de son adversaire et complétait sa remontée (4-3). Et c'est sur le service de Bergs que Goffin revenait à une manche partout.