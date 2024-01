David Goffin, Zizou Bergs, Elise Mertens et Yanina Wickmayer en action lundi à Melbourne

David Goffin, Zizou Bergs, Elise Mertens et Yanina Wickmayer seront tous les quatre en action à l'occasion du premier tour de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, lundi à Melbourne.

Wickmayer retrouve l'Open d'Australie pour la première fois depuis 2017. C'est sa 10e participation à Melbourne où elle avait atteint les huitièmes de finale à deux reprises en 2010 et 2015.

Finaliste du tournoi de Hobart samedi, Elise Mertens, 29e mondiale et tête de série N.25, sera déjà sur les courts lundi à Melbourne. La Limbourgeoise sera opposée à l'Égyptienne Mayar Sherif, 58e mondiale, en troisième rotation sur le court N.8. Le meilleur résultat de la N.1 belge à Melbourne en simple reste sa demi-finale en 2018.

Dans la foulée de Mertens, David Goffin jouera en quatrième et dernière rotation sur le court N.8. Issu des qualifications, Goffin, 107e mondial, sera opposé au Français Ugo Humbert, 21e mondial et tête de série N.21. Forfait l'année dernière à cause d'une gastro-entérite à la veille de son entrée dans le tournoi, le N.1 belge participe pour la 10e fois à l'Open d'Australie. Il avait atteint les quarts de finale en 2017.

Repêché comme 'lucky loser' dimanche, Zizou Bergs, 130e mondial, aura l'honneur de monter sur la Rod Laver Arena pour affronter le Grec Stefanos Tsitsipas, 7e mondial et tête de série N.7, en deuxième rotation. Le N.2 belge a profité du forfait de Matteo Berrettini, blessé au pied droit, pour se hisser pour la deuxième année de suite dans le tableau final.