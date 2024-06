De Loore, confiant : "Si je peux jouer mon jeu, je peux être dangereux pour n'importe qui"

Joris De Loore (ATP 191) était satisfait, lundi soir à Londres, d'avoir rejoint David Goffin et Zizou Bergs au deuxième tour des qualifications de Wimbledon. Sur le Court 10 du complexe de Roehampton, le Brugeois, 31 ans, a battu l'Argentin Camilo Ugo Cabarelli (ATP 100), 25 ans, tête de série n°13, 6-2, 6-4 après 1h16 de jeu.

"Ce fut un bon match dans l'ensemble", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "J'ai assez vite remarqué que mon adversaire ne se sentait pas très à l'aise sur le gazon, ce qui était un avantage pour moi. Ce fut également la plus grande différence. J'ai livré un match solide, même si je n'étais pas encore à mon meilleur niveau. J'ai clairement encore une marge de progression. Ce n'est pas évident de s'extirper des qualifications ici, mais je suis confiant. Si je peux jouer mon jeu, je peux être dangereux pour n'importe qui."

"J'aime bien jouer sur gazon, où le fait de bien servir et de bien retourner peut vous amener loin", a-t-il poursuivi. "Il faut pouvoir rester calme et jouer point par point. Je ne connais pas Meligeni, mais je m'en méfie. C'est un joueur talentueux. Il faudra donc être au taquet et afficher un bon niveau pour le battre."