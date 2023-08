De Loore: "Me qualifier serait évidemment fantastique"

Joris De Loore (ATP 173) était fatigué mais heureux vendredi soir à New York après s'être qualifié pour le troisième et dernier des qualifications de l'US Open. Sur le Grandstand, le Brugeois, 30 ans, a réussi l'exploit de terrasser l'Américain Maxime Cressy (ATP 114), 26 ans, tête de série n°13 et encore 31e mondial l'été dernier, 6-7 (11/13), 6-2, 7-6 (11/9) après 3h15 de jeu.

"Je pense avoir disputé un très bon match, du début à la fin', a-t-il confié à Belga après sa qualification. 'Ce n'était pas un adversaire facile à jouer, vu qu'il sert très bien, est très agressif et donne peu de rythme. Il fallait rester au contact un maximum et c'est ce que je suis parvenu à faire. Dans le super tie-break, j'ai essayé de rester calme et de me focaliser sur mon service. Cela a très bien fonctionné et j'ai joué un tie-break incroyable. Et je pense que mon attitude conquérante et audacieuse a payé".

Joris De Loore brigue une toute première participation à un tournoi du Grand Chelem à l'US Open après avoir déjà atteint à deux reprises le troisième des qualifications, à Wimbledon et à Flushing Meadows en 2017. Pour une place dans le tableau final, le Flandrien défiera l'Américain Nicolas Moreno De Alboran (ATP 130), 26 ans, tête de série n°25."