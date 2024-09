De Loore sort de la sélection pour les poules, Blockx et Collignon accompagnent Bergs

Joris De Loore (ATP 211) ne fera pas partie de la sélection belge pour la phase de poules de la Coupe Davis de tennis, qui se déroulera du 10 au 15 septembre à Bologne en Italie. Le capitaine Steve Darcis a choisi de privilégier Raphaël Collignon (ATP 199) et Alexander Blockx (ATP 262) pour accompagner Zizou Bergs (ATP 80) et la paire de Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 35 en double). Présélectionné aux côtés des cinq joueurs, De Loore ne figure donc pas dans la liste définitive révélée pour la fédération belge de tennis (RBTF) dimanche.

"Joris (De Loore), Raphaël (Collignon) et Alexander (Blockx) sont plus ou moins du même niveau mais il me fallait choisir deux de ces trois joueurs", a expliqué Darcis auprès de la fédération. "À mes yeux, vu les résultats des dernières semaines, Raphaël me semblait évident. Joris n'étant pas encore à 100% au niveau de son épaule, j'ai choisi Alexander car je voulais avoir trois joueurs de simple en pleine forme", s'est-il justifié.

Le N.1 belge David Goffin (ATP 78) ne faisait pas partie de la présélection annoncée le 19 août dernier. Le Liégeois et sa compagne attendent leur premier enfant.