Défaite de Kimberley Zimmermann lors de son premier match en double

La Belge Kimberley Zimmermann, en duo avec la joueuse hongroise Anna Bondar, n'est pas parvenue à se qualifier pour le second tour en double du tournoi WTA 1.000 de Miami, joué sur surface dure et doté de 8.800.000 dollars, samedi aux États-Unis

Zimmermann et Bondar verloren ont perdu leur premier duel en deux sets (6-1 et 6-3) contre la Russe Anna Kalinskaya et l'Américaine Caty McNally. Les joueuses se sont affrontées durant 54 minutes.

Vendredi, Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour du double du tournoi de tennis WTA 1000 de Miami, associée à l'Australienne Storm Hunter. Ells affronteront la paire composée de la Roumaine Monica Niculescu et la Polonaise Alicja Rosolska qui a battu Kirsten Flipkens et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands au 1er tour.