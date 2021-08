Dégringolade pour David Goffin dans le classement ATP

Sans surprise, David Goffin a effectué un gros recul lundi dans le nouveau classement mondial des joueurs de tennis. le Liégeois de 30 ans a perdu 11 places et n'occuple plus que le 30e rang au classement ATP.



Le N.1 belge paie sa rapide élimination la smeaine dernière au Masters 1000 de Cincinnati où il avait atteint la finale en 2019. L'année dernière, Goffin avait été sorti au troisième tour à Cincinnati, mais les classements avaient été gelés en raison de la crise du coronavirus. Il faut remonter au 17 juin 2019 pour retrouver Goffin aussi loin dans la hiérarchie. Il était 33e à l'époque. L'Allemand Alexander Zverev a remporté son 5e titre dans un Masters 1000 dimanche dans l'Ohio. Ce succès, le 17e de sa carrière, permet au champion olympique en titre de prendre la 4e place (+1) aux dépens de l'Espagnol Rafael Nadal, désormais 5e. Il s'agit du changement dans le top 10. Le Serbe Novak Djokovic devance toujours le Russe Daniil Medvedev et le Grec Stefanos Tsitsipas.