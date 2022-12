Dehaes coachera Minnen en 2023 : "Toutes les qualités pour briller au plus haut niveau"

(Belga) Philippe Dehaes a trouvé une nouvelle joueuse à coacher en 2023. Et Greet Minnen (WTA 216) un nouveau coach. Le Wavrien, 51 ans, sera en effet le nouvel entraîneur de la Campinoise, 25 ans, qui a repris la compétition la semaine dernière au tournoi WTA 125 d'Angers après une blessure au dos contractée aux États-Unis fin septembre. Il l'a confirmé ce lundi à Belga.

"Nous allons effectivement travailler ensemble en 2023", a-t-il expliqué. "Greet m'a contacté après avoir appris que ma collaboration avec Elise Mertens s'était achevée. Elle m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main et j'ai accepté, car je la connais depuis longtemps et je crois sincèrement en son potentiel. La difficulté, c'est que j'ai des engagements en Belgique, avec les écoles de tennis 'Your TenniSchool' dans le Brabant-Wallon, et le Team Girls à l'ATF, et que je ne pourrai donc pas voyager avec elle toute l'année. Nous cherchons une solution et pour l'Open d'Australie, un arrangement a été trouvé avec Laurence Courtois." Philippe Dehaes a déjà accompagné Greet Minnen la semaine dernière à Angers, où elle s'est inclinée au deuxième tour. La native de Hasselt participe actuellement au tournoi WTA 125 de Limoges, puis poursuivra sa préparation au Topsportcentrum Tennis Vlaanderen à Wilrijk. "Le premier tournoi de Greet en 2023 sera un ITF 60.000 dollars à Canberra", a poursuivi le Brabançon. "Ensuite, elle disputera les qualifications de l'Australian Open. L'année 2023 reste à construire, mais Greet a toutes les qualités pour briller au haut niveau. Elle a un tennis hyper moderne, avec un grand service, des frappes puissantes des deux côtés du fond du court. Et elle n'a pas peur de venir au filet. Bref, elle n'est pas du tout à sa place." (Belga)