"Délais plus longs" pour Ysaline Bonaventure, qui manquera Roland-Garros et Wimbledon

Ysaline Bonaventure, qui se remet d'une opération au genou en janvier, manquera Roland-Garros et Wimbledon. "Les nouvelles sont bonnes, mais les délais sont un peu plus longs que ce à quoi je m'étais préparée", a expliqué la Stavelotaine sur Instagram jeudi.

"Le retour à la compétition n'est pas pour tout de suite", a indiqué Bonaventure, en commentaire d'une vidéo qui résume ses trois premières semaines d'entraînement. "On m'avait donné un délai entre 3 et 5 mois, mais à priori ça va plus être 5 mois que 3. Ce qui signifie pas de Roland-Garros pour moi cette année, ni de Wimbledon, mais j'ai toujours mon classement protégé que je peux utiliser, donc je l'utiliserai à l'US Open et à l'Open d'Australie."

Ysaline Bonaventure, 29 ans, redescendue à la 482e place mondiale à la WTA, souligne que le chemin "est encore long mais l'envie et la motivation sont là, donc on continue à bosser au quotidien pour revenir en pleine forme."

Bonaventure avait abandonné au deuxième tour des qualifications de l'Open d'Australie le 11 janvier. Elle disputait à Melbourne son premier tournoi depuis son retour à la compétition après une pause de six mois à la suite d'un burn-out. Quelques semaines plus tard, elle avait annoncé avoir subi une opération au genou car "les douleurs ne devenaient plus supportables" et il lui était "impossible de performer au plus haut niveau."