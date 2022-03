À bout de force et déprimée par la guerre, l'Ukrainienne Svitolina met sa carrière en pause

La joueuse ukrainienne du tennis Elina Svitolina est épuisée physiquement et mentalement. Elle a décidé de prendre du recul avec la compétition. L'actuelle 20e mondiale, qui a atteint la 3e place en 2017 et l'occupa encore en 2018 et 2019, a renoncé à jouer pour son pays lors de la Billie Jean King Cup en avril et fait également l'impasse sur un certain nombre de tournois en Europe, a-t-elle indiqué sur les médias sociaux. Elle ne précise pas quand elle reviendra sur les courts.



"Ces derniers mois ont été très difficiles pour moi, tant sur le plan mental que physique. Je lutte depuis longtemps avec mon dos et, à cause de la douleur, je n'ai pas pu me préparer de manière optimale pour les tournois", a écrit Svitolina. "Entre-temps, c'est avec une immense douleur que j'ai dû regarder ce qui s'est passé dans ma patrie, l'Ukraine, mais aussi avec quelle force et quel courage le peuple ukrainien a défendu mon pays. Cela m'a donné l'énergie nécessaire pour continuer à jouer au tennis, mais maintenant c'est fini. Mon corps n'en peut plus et j'ai besoin de repos."

Svitolina a fait parler d'elle au début du mois de mars parce qu'elle n'a pas voulu affronter la Russe Anastasia Potapova au premier tour du tournoi de Monterrey, au Mexique, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle est entrée sur le terrain après que la Fédération internationale de tennis a décidé que les joueurs russes pouvaient jouer sous statut neutre. Elle avait également déclaré qu'elle ferait don de l'argent de son prix à l'armée ukrainienne.