Dernier invité, Raphaël Collignon complète un tableau final avec six Belges

Raphaël Collignon participera en tant qu'invité au tableau final du BW Open, le tournoi de tennis Challenger 125 d'Ottignies-Louvain-la-Neuve qui débutera lundi. Le 391e joueur mondial âgé de 22 ans rejoint cinq autres Belges parmi les 32 joueurs qui se disputeront le prize-money de 148.625 euros et la couronne de David Goffin (ATP 112), N.1 belge et tenant du titre. L'organisation en a fait l'annonce dimanche.

Avec Goffin et Collignon, ce seront Zizou Bergs (ATP 129), Joris De Loore (ATP 185), Gauthier Onclin (ATP 218) et Alexander Blockx (ATP 350) qui porteront le drapeau noir-jaune-rouge sur la surface dure du Blocry. Six des huit meilleurs joueurs belges seront présents dans le tableau final, sans Kimmer Coppejans (ATP 182) et Michael Geerts (ATP 291).

L'année dernière, Raphaël Collignon avait également été invité pour jouer le tableau final. Il avait été éliminé au 1er tour par le futur finaliste, le Suédois Mikael Ymer.