Deux heures après le simple, Magali Kempen s'adjuge le double aux côtés de Lara Salden

Magali Kempen et Lara Salden (WTA 306 et 283 en double) ont remporté le tournoi de double d'Edgbaston, un W50 joué sur dur et doté de 40.000 dollars. Kempen a réussi à doubler la mise moins de deux heures après avoir remporté la finale du simple et décroche deux trophées dans la même journée.

Kempen et Salden, classées 3e tête de série du tournoi, se sont imposées contre les Britanniques Ali Collins et Yuriko Lilly Miyazaki, 161e et 282e mondiales en double et 1res tête de série à Edgbaston. La partie s'est terminée sur le score 7-6 (7/8), 6-2 en 1 heure et 11 minutes. Menée 4-0 dans la première manche, la paire belgo-belge s'est rebellée pour remporter le set au tie-break. Dans le deuxième acte, les deux compatriotes n'ont plus cédé la moindre balle de break et pris à deux reprises le service adverse pour s'imposer largement.

Ainsi, après avoir fêté son 11e titre ITF en simple, Kempen (26 ans) célèbre son 20e sacre en double. C'est le troisième qu'elle conquiert aux côtés de Lara Salden après Coxyde en 2022 et Monastir en 2023. Pour Salden (25 ans), c'est le 17e titre remporté en double, et le deuxième cette saison après le W35 de Monastir avec Ema Kovacevic.