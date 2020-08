Deux joueurs mis en quarantaine à deux jours du début du tournoi de Cincinnati

Deux joueurs ayant été en contact avec le cas positif au Covid-19 recensé mardi dans la bulle new-yorkaise de Flushing Meadows, ont été placés en quarantaine et retirés du tableau du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati (délocalisé à New York), joué sur ciment et doté de 6.297.080 dollars, a annoncé mercredi la Fédération américaine de tennis.

L'USTA a expliqué que les deux joueurs avaient été en "contact étroit et prolongé" avec l'individu ayant contracté le virus, selon l'enquête de traçabilité activée ces dernières heures, et observent un isolement de deux semaines. Elle n'a en revanche pas révélé leur identité, mais l'Argentin Guido Pella (35e mondial) s'en est chargé lui même sur son compte Instagram, révélant qu'il était un des deux joueurs concernés et que l'individu testé positif était son préparateur physique, Juan Manuel Galvan.

"Juan Manuel Galvan a été testé positif, il y a deux jours (lundi). Comme j'ai été en contact étroit avec lui, la semaine passée à Miami, et que mon entraîneur José Acasuso a voyagé dans le même avion et partagé la même chambre d'hôtel, nous observons tous les deux une quarantaine pendant deux semaines", a raconté Pella. "Nos deux tests, celui de José et le mien, sont revenus négatifs, nous ne ressentons rien. Mais les organisateurs m'ont retiré du tournoi. Mon préparateur physique est lui asymptomatique", a-t-il ajouté. "A présent, le protocole veut que je sois testé tous les deux jours. Il n'y a pas d'autre option en espérant que ces deux semaines passent rapidement et que je puisse être présent à l'US Open", a-t-il conclu.

Le tournoi du Grand Chelem, qui s'enchaîne juste après celui de Cincinnati délocalisé sur le même site de Flushing Meadows, débutera le 31 septembre. Soit pile 14 jours après sa quatorzaine. Selon ESPN et d'autres médias sud-américains, l'autre joueur placé en quarantaine est le Bolivien Hugo Dellien (94), dont le préparateur physique n'est autre que Juan Manuel Galvan.

L'USTA avait précisé que cette personne avait été testée positive lors de son second dépistage, environ 48 heures après un premier, revenu négatif, à son arrivée dans la bulle. Ce résultat positif est le seul sur les 1.400 tests effectués depuis le 13 août. Le tournoi de Cincinnati débute samedi. David Goffin (ATP 10) y participe.