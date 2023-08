"Deux mauvais points dans le tie-break coûtent la victoire" à Gillé et Vliegen au 1er tour

La déception étant grande pour Sander Gillé (ATP 22) et Joran Vliegen (ATP 20) à New York. Têtes de série N.11 du tableau, les Limbourgeois ont été éliminés dès le 1er tour à l'US Open, mercredi. Sur le court N.9, ils se sont inclinés 3-6, 7-6 (7/4), 6-4 face au Portugais Francisco Cabral (ATP 53) et au Brésilien Rafael Matos (ATP 48).

Quarts-de-finalistes à Flushing Meadows en 2020, Sander Gillé et Joran Vliegen réalisent une mauvaise affaire dans la course aux ATP Finals, les Masters qui réuniront les huit meilleures paires de l'année à Turin en novembre. Septièmes à l'entame du tournoi, les finalistes à Roland Garros vont devoir s'accrocher en cette fin de saison pour être de la fête.

"Nous n'étions pas venus ici pour perdre dès le 1er tour", a confié Joran Vliegen après la défaite. "C'est dommage, car nous étions de loin la meilleure équipe dans les deux premiers sets. Nous avons hérité de beaucoup d'occasions (six balles de break, dont cinq dans le deuxième set, ndlr), mais nous ne sommes malheureusement pas parvenus à les concrétiser. Et deux mauvais points dans le tie-break nous coûtent la victoire. Le match a tourné. Ils ont repris confiance et joué de manière libérée dans le troisième set."

"Nous allons tâcher d'achever ce dernier quart de la saison le mieux possible", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "Ce serait super de se qualifier pour les Masters, mais nous allons encore devoir signer de beaux résultats. Il nous reste suffisamment d'occasions avec deux tournois ATP Masters 1000 et deux autres ATP 500 notamment. Et on va faire le maximum."