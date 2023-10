Deuxième demi-finale de l'année pour Elise Mertens: "J'ai livré un match très solide"

"J'ai livré un match très solide aujourd'hui", a-t-elle confié à l'Agence Belga après sa victoire. "C'est une joueuse qui ramenait beaucoup de balles, mais j'ai pu jouer de manière suffisamment et précise pour m'imposer. Ce fut un bien meilleur match que mes deux précédents. J'étais dans la zone, comme l'on dit dans le jargon. Les conditions étaient un peu différentes. Il faisait moins chaud, mais il y avait plus de vent. Je n'ai en tout cas pas donné grand-chose et je suis satisfaite de cette prestation."

"J'ai évidemment de très bons souvenirs ici et de bonnes sensations sur ce court central, que j'espère conserver pour le prochain match", a-t-elle poursuivi. "Il y avait pas mal de monde aussi dans les tribunes et l'ambiance était très chouette. Je n'ai encore jamais rencontré Burel. Je vais évidemment me renseigner sur son jeu, mais la manière dont je me suis profilée aujourd'hui est vraiment celle sur laquelle je dois m'appuyer. C'est la voie à suivre. Je dois donc partir de mes qualités, car j'ai bien joué."