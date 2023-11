Deuxième titre de 2023 pour Bergs : "Très heureux de la manière dont je me suis comporté"

"Ce fut une belle finale, une bagarre à celui qui parviendrait à dominer l'autre", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "Je suis très heureux de la manière dont je me suis comporté. J'étais très concentré et j'ai réussi à trouver les solutions pour faire évoluer mon jeu positivement et remporter ce deuxième set très accroché. Ce n'est que le deuxième tournoi où je suis à nouveau fit physiquement et c'est une douce sensation d'avoir pu remporter le titre. Cela valait la peine de continuer à jouer malgré le fait que je ne pouvais que slicer en revers, sans quoi je n'aurais pas pu afficher ce niveau."

Il s'agit du deuxième titre de l'année dans un tournoi Challenger pour Zizou Bergs, gêné par une blessure au poignet gauche ces derniers mois. Le natif de Lommel s'était déjà imposé en avril à Tallahassee, aux États-Unis. Un résultat qui lui permettra de se retrouver aux alentours du 150e rang à l'ATP.