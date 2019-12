Diriyah Tennis Cup - David Goffin est impatient de commencer le premier tournoi joué en Arabie Saoudite

(Belga) David Goffin (ATP 11) a déjà le regard tourné vers 2020. Dans le cadre de sa préparation, le Liégeois, 29 ans, participera ainsi de jeudi à samedi à la Diriyah Tennis Cup, une lucrative exhibition de 3 millions de dollars qui réunit en Arabie Saoudite 8 joueurs, dont 6 du Top-20, parmi lesquels le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), le Français Gaël Monfils (ATP 10) et le Suisse Stan Wawrinka (ATP 16).

"C'est quelque chose de tout nouveau pour moi", a-t-il confié à la veille de son entrée en lice. "C'est la première fois que des joueurs de tennis professionnels se rendent en Arabie Saoudite pour disputer un tournoi. C'est toujours chouette de découvrir une autre culture et un pays différent. J'ai été invité à l'ambassade de Belgique où j'ai eu l'occasion de rencontrer des Belges qui vivent à Riyadh. Les gens étaient très sympathiques et ce fut un moment très agréable. Je suis impatient de commencer et de voir ce que cela va donner." David Goffin, qui n'a plus joué depuis sa défaite contre l'Australien Alex De Minaur (ATP 18) en Coupe Davis à Madrid, affrontera pour son premier match dans l'épreuve le Français Lucas Pouille (ATP 22), 25 ans, l'un de ses meilleurs amis sur le circuit. En cas de victoire, le N.1 belge défiera en demi-finale le vainqueur du match entre Daniil Medvedev et l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 35). "Je vais faire le maximum pour rester dans l'épreuve le plus longtemps possible", a-t-il poursuivi. "Certains des meilleurs joueurs du monde sont de la partie, ce qui ne rendra pas la tâche facile. J'ai travaillé dur avant d'arriver ici, surtout physiquement, et je viens de recommencer à jouer au tennis. Le cadre est somptueux et la météo est parfaite, il ne fait pas trop chaud, ni trop froid. J'ai déjà pris beaucoup de plaisir à l'entraînement. Je pense que cela va être un bel événement et je suis fier de représenter la Belgique ici en Arabie Saoudite."