Diriyah Tennis Cup - "Pour un 1er match, c'était vraiment bien", se réjouit Goffin après avoir battu Pouille

(Belga) David Goffin (ATP 11) avait le sourire après sa victoire contre Lucas Pouille (ATP 22) lors de son entrée en lice à la Diriyah Tennis Cup, un lucratif tournoi exhibition qui réunit de jeudi à samedi en Arabie Saoudite 8 joueurs, dont 6 du Top-20. Le Liégeois, 29 ans, s'est imposé 6-2, 6-4 contre son ami français, 25 ans, pour se hisser en demi-finale de l'épreuve.

"Je suis très satisfait de mon match", a-t-il confié. "Je pense que j'ai affiché un excellent niveau. J'ai très bien servi. Dans le deuxième set, Lucas s'est mis à mieux jouer et c'est devenu plus difficile. Mais dans l'ensemble, pour un premier match, c'était vraiment bien. Je suis content de cette victoire et de figurer en demi-finale", a ajouté le N.1 belge, qui est monté sur le terrain en costume traditionnel saoudien. "Lucas et moi avons décidé de le porter en l'honneur des Saoudiens et pour voir ce que cela donnait pour jouer au tennis. Je pense que les gens ont apprécié." Ce vendredi, en demi-finale, David Goffin retrouvera Daniil Medvedev (ATP 5), le joueur le mieux classé de l'épreuve. Le Russe, 23 ans, vainqueur de 4 titres en 2019 et finaliste à l'US Open, a battu de son côté l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 35) 6-3, 6-1. "Ce sera très dur contre Medvedev", a-t-il poursuivi. "Il a connu une année 2019 fantastique, il est 5e mondial, et la tête de série N.1 du tournoi. Nous avons disputé de grands matches cette année, je l'ai battu à Wimbledon et puis il a gagné la finale à Cincinnati. Cela a toujours été accroché, avec beaucoup d'échanges, et j'espère que je réussirai à jouer mon meilleur tennis. La surface est en tout cas très agréable et le stade est vraiment beau." (Belga)