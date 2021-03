Dixième titre ATP pour Medvedev à la veille de son accession à la 2e place mondiale

(Belga) Daniil Medvedev (ATP 3/N.1) a fêté sa future accession à la 2e place du classement ATP, qui sera publié lundi, par une victoire au tournoi ATP 250 de Marseille, l'Open 13 Provence.

Dimanche en finale de ce tournoi indoor joué sur surface dure et doté de 334.240 euros,, le Russe de 25 ans a battu le Français Pierre-Hugues Herbert, 93e mondial, sur le score de 6-4, 6-7 (4), 6-4 après 2 heures et 11 minutes de jeu. Finaliste du dernier Open d'Australie, le résident monégasque, entraîné par le Français Gilles Cervara, a décroché son 10e titre sur le circuit, le premier cette saison après avoir terminé 2020 en beauté avec des sacres au Masters 1000 de Paris puis aux Masters de fin de saison à Londres. Lundi, Medvedev délogera Rafael Nadal de la 2e place mondiale, mettant un terme à une incroyable hégémonie. En effet, ce sera la première fois depuis le 25 juillet 2005 que la 2e place mondiale n'est pas occupée par un membre du "Big Four" (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray). Spécialiste du double, où il a réalisé le Grand Chelem en carrière avec son compatriote Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert disputait sa 4e finale en simple sur le circuit. Il avait déjà perdu les trois premières, à Winston-Salem (2015), Shenzhen (2018) et Montpellier (2019). (Belga)