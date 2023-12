Djokovic et Swiatek lancent leur saison à Perth et à Sydney vendredi

Cette compétition qui se déroule à Perth (en salle) et à Sydney (à l'extérieur) regroupe 18 pays, mais pas la Belgique, et s'étale sur 11 jours. Chaque ville accueille trois groupes de trois dont le vainqueur disputera les quarts de finale, ainsi que le meilleur deuxième dans chaque ville. Chaque rencontre comprend un simple messieurs, un simple dames et un double mixte.

À Perth, la Serbie est dans le groupe E avec la Chine et la République tchèque. Si elle passe la phase de groupes, elle aura rendez-vous le 3 janvier en quarts de finale avec le vainqueur du groupe C comprenant les États-Unis, tenants du titre emmenés par Taylor Fritz (ATP 10) et Jessica Pegula (WTA 5), la Grande-Bretagne et l'Australie.

A Perth aussi, la Pologne, avec la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, est avec l'Espagne et le Brésil.