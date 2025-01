"Djokovic, expulsez-le": un journaliste fait scandale en dézinguant le Serbe et ses fans à l'Open d'Australie

Au lendemain du boycott de la traditionnelle interview d'après-match par Novak Djokovic à l'Open d'Australie, en raison de commentaires d'un présentateur jugés "insultants" par le Serbe, le journaliste concerné et son employeur ont présenté leurs excuses, le milliardaire Elon Musk s'invitant également dans le débat.

"Les chants sont assez extraordinaires: Novak est surcoté, Novak c'est du passé, Novak expulsez-le", poursuit Tony Jones, trois ans après le renvoi du Serbe d'Australie pour son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. "Je suis content qu'ils ne puissent pas m'entendre", conclut le présentateur. Dimanche, après sa victoire en huitièmes de finale de l'Open d'Australie, Novak Djokovic n'a pas participé à la traditionnelle interview d'après-match, en raison de ces "commentaires" selon lui "insultants" du journaliste à son égard et envers les supporters serbes.

Lauréat de 24 titres en Grand Chelem, l'ex-N.1 mondial a ajouté en conférence de presse qu'il ne donnerait plus d'interview à Channel 9 tant que des excuses publiques n'auraient pas été présentées. Le Serbe a également publié dans la nuit de dimanche à lundi une vidéo sur le réseau social X dans laquelle il explique les raisons qui l'ont poussé à quitter le court sans donner d'interview.

"La balle est dans le camp de Channel 9 et j'espère que la situation changera d'ici au prochain match", y déclare notamment Djokovic. Lundi après-midi, la vidéo publiée par Djokovic avait été visionnée plus de 60 millions de fois et republiée notamment par le propriétaire du réseau social Elon Musk, qui s'est félicité que l'ex-N.1 mondial parle "directement aux gens" plutôt que par médias interposés.

"Plus de respect"

Tony Jones a affirmé lundi matin lors d'une émission sur Channel 9 qu'il considérait ses commentaires de vendredi comme relevant du "chambrage". "J'ai estimé que c'était de l'humour, comme j'en fais souvent" en direct, a-t-il ajouté. "Ceci étant dit, j'ai été informé samedi matin que Djokovic et son équipe étaient très en colère." "J'ai immédiatement pris contact avec l'équipe de Djokovic pour leur présenter mes excuses - il y a 48h - pour tout manque de respect ressenti par Novak et dont je suis à l'origine".

"Aujourd'hui (lundi), je ne peux que réitérer ces excuses à Novak", a poursuivi Tony Jones.