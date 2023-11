Djokovic: la Coupe Davis, "dernier effort" d'une saison exceptionnelle

Le N.1 mondial Novak Djokovic compte bien poursuivre sur la lancée de sa victoire aux Masters ATP pour remporter la Coupe Davis, "dernier effort" pour parachever une saison exceptionnelle.

"Je ne pourrais pas être plus heureux de la manière dont j'ai joué et gagné la demi-finale et la finale (aux Masters) de Turin et j'espère retrouver ce niveau d'énergie et de performance en Coupe Davis", a déclaré le Serbe à la presse, à la veille d'affronter avec son pays la Grande-Bretagne en quart de finale, jeudi à Malaga (Espagne).