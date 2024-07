Djokovic passe en quarts, tout comme Tsitsipas, Paul et Musetti

Novak Djokovic, N.2 mondial et première tête de série, s'est qualifié sans difficulté pour les quarts de finale du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Paris mercredi. Sur la terre battue de Roland-Garros, le Serbe s'est montré supérieur à l'Allemand Dominik Koepfer (ATP 70) en huitièmes.

Djokovic, 37 ans, a dominé son adversaire en deux sets 7-5, 6-3 et 1h37 de jeu. Il sera opposé au tour suivant au Grec Stefanos Tsitsipas. Onzième joueur mondial et huitième tête de série, celui-ci a battu l'Argentin Sebastian Baez (ATP 18) en deux sets 7-5, 6-1 et 1h22 mercredi.

Dans un duel entre tête de séries, deux sets 7-5, 6-4 auront suffi à l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 16) pour éliminer l'Américain Taylor Fritz (ATP 12). Musetti, tête de série N. 11, pourrait croiser la route du tenant du titre Alexander Zverev (ATP 4) si celui-ci bat Alexei Popyrin (ATP 63) mercredi.