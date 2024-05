Documentaire à Cannes sur Nastase, premier "bad boy" du tennis mondial

La partie devient une parodie de tennis. L'arbitre de chaise donne d'abord match gagné à McEnroe devant les outrances de Nastase -- doigt d'honneur vers le public, etc -- avant d'être désavoué et remplacé par l'arbitre référent du tournoi.

"J'avais décidé que je ne m'énerverais pas, que je le laisserais se ridiculiser", lâche dans le documentaire McEnroe, plus jeune que Nastase et marchant alors dans ses pas pour son tempérament volcanique.

"Et là, il me lance +Macaroni -- c'est le seul qui peut m'appeler comme ça -- j'ai ces deux filles là avec moi, tu viens manger avec moi ?+. Je suis bouche bée et je dis +bah oui+ et voilà, on se retrouve à dîner avec Nastase à 1h du matin".

"Il a été le premier joueur à s'habiller avec de la couleur, et son bandeau de poignet aux couleurs de la Roumanie, c'était un peu comme le bandeau couleurs reggae que j'avais", décrit Yannick Noah, figure française du circuit, dans le documentaire.

Alors que le joueur majeur de l'époque, dans les années 1970, l'Américain Stan Smith, arbore coupe de cheveux et tenues sages, Nastase a tout d'une rock-star avec ses cheveux longs. Il ouvrira la porte à des fortes personnalités du tennis comme Andre Agassi.