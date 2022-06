Dominic Thiem fait l'impasse sur Wimbledon

(Belga) L'Autrichien Dominic Thiem, retombé à la 352e place mondiale après avoir occupé la 3e en mars 2020, quelques mois avant son sacre à l'US Open, ne jouera pas Wimbledon, la troisième levée du Grand Chelem qui débute le 27 juin sur le gazon londonien.

Thiem, 28 ans, a fait son retour à la compétition en mars après une longue blessure au poignet. Il a perdu ses sept premiers duels sur le circuit et n'a plus gagné un match depuis le Masters 1000 de Rome en mai 2021. Récemment battu au premier tour de Roland-Garros, là où il avait atteint les finales 2018 et 2019, Thiem va faire l'impasse sur la saison sur gazon et tentera de revenir en juillet à l'occasion du tournoi sur ocre de Bastad. (Belga)