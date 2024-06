Donna Vekic luttera avec Diana Shnaider pour la victoire finale

La finale du tournoi de tenis WTA 500 de Bad Homburg opposera la Croate Donna Vekic (WTA 49) et la Russie Diana Shnaider (WTA 47). Les deux joueuses ont obtenu vendredi leur ticket pour le dernier stade de ce tournoi sur gazon doté de 922.573 dollars, en Allemagne.

En demi-finale, Vekic a pris le dessus sur la Bulgare Viktoriya Tomova, 58e mondiale. En 1 heure et 41 minutes, elle a conclu en deux manches: 6-0, 7-6 (8/6). Quant à Shnaider, elle a dominé l'Américaine Emma Navarro, N.19 à la WTA et 3e tête de série à Bad Homburg: 7-5, 2-6, 6-3. La partie a duré près de 2 heures et 20 minutes.

Shnaider (20 ans) avait remporté son premier et unique titre WTA cette année à Hua Hin en Thaïlande. Son aînée Vekic (28 ans) a quant à elle quatre trophées à son palmarès: Monterrey (Mexique) en 2023, Courmayeur (Italie) en 2021, Nottingham (Grande-Bretagne) et Kuala Lumpur (Malaisie) en 2014.