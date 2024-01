Duel "fratricide" entre Joran Vliegen et Sander Gillé en double mixte lundi à Melbourne

Joran Vliegen et Sander Gillé, habitués à jouer côte à côte en double, seront face à face à l'occasion du 2e tour du double mixte à l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, lundi à Melbourne. Ils concluront la journée dans la 1573 Arena, en cinquième rotation.

Éliminés mardi au 1er tour du double masculin, Vliegen et Gillé ont dû tourner leur regard vers un autre objectif, le double mixte. Le premier, associé à la Japonaise Ena Shibahara, a passé le premier tour dimanche, tandis que le second s'était qualifié vendredi avec l'Allemande Laura Siegemund. Ils s'affronteront dans un duel "fratricide", en fin de journée.

En début de journée, la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 22/N.18) aura ouvert le court pour son 8e de finale contre l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 93). Après les deux matches des messieurs, la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 15/N.12) sera opposée à la Française Oceane Dodin (WTA 95).

Sur le Margaret Court, l'Allemand Alexander Zverev (ATP 6/N.6) tentera de poursuivre sa course contre le Britannique Cameron Norrie (ATP 22/N.19), en troisième et dernière rotation, après le duel entre la Tchèque Linda Noskova (WTA 50), tombeuse de Swiatek, et l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 23/N.19).

L'invité français Arthur Cazaux (ATP 122) s'alignera dans la John Cain Arena pour un match contre le N.9 mondial, le Polonais Hubert Hurcacz. L'Italienne Jasmine Paolini (WTA 31/N.26) et la Russe Anna Kalinskaya (WTA 75) les suivront.