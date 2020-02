Edito: Kim Clijsters, un retour pour le plaisir du jeu

Elle est là, de retour. 8 ans après sa retraite supposée définitive, Kim Clijsters s'apprête à retrouver les courts et à arpenter le monde, raquette sous le bras. Un vent de fraîcheur dans un monde où la compétition prône sur le plaisir. Une mentalité radicalement différente que j'ai déjà hâte de redécouvrir.

Kim Clijsters est de retour. Rien que d'écrire cette phrase fait naître un sourire sur mon visage. La lecture de cette info, il y a plusieurs mois, m'avait complètement estomaqué. En vérité, pour moi, ça n'avait aucun sens. Pourquoi ? Quand ? Comment ? Trop de questions pour un si petit être. Une confrontation frontale avec l'approche habituelle du monde du sport. Comment une vieille joueuse de 36 ans (on se comprend) peut-elle encore y croire ? C'est du suicide. Comme ceux qui pensaient comme ça, j'avais tort. Mais alors là, totalement tort !

Aujourd'hui, alors qu'elle redécouvrira le monde qu'elle a si bien dominé à son époque, je ne peux m'empêcher d'être heureux. Revenir, à 36 ans, avec 3 enfants, une famille, une valise à trophées aussi remplie, c'est audacieux, pas suicidaire comme je le pensais. Mais surtout, c'est admirable. En parfaite adéquation avec l'esprit que l'on vous inculque, enfant, quand vous découvrez la petite balle jaune.

J'ai découvert le tennis à Wasseiges. J'étais "entraîné" (croyez-moi, à mon niveau, c'était un grand mot) par un ancien coach de Justine Henin. Rien que ça. Le contraste entre le niveau de la génie belge et le mien aurait tué n'importe quel coach sensé, mais lui n'a pas lâché. Comme avec l'ensemble des enfants qui s'entraînaient avec lui. Je me souviens qu'il me répétait toujours la même chose: "Avant de gagner, essaie de t'amuser". Quand on y pense, c'est exactement l'approche de Kim Clijsters. Et c'est sans doute cela qui la rend si populaire.

Ce retour aux affaires, c'est une question d'envie, de passion. La compétition, elle a donné. Ce qu'elle veut, c'est s'amuser. Retrouver cette adrénaline, se donner à fond et tenter de récolter les résultats que son corps et son esprit peuvent encore lui donner. C'est remarquable. Cette force tranquille qui revient sur un court, moi, ça me fait rêver. Ce n'est pas qu'une championne qui montera sur le court ce lundi à Dubaï. C'est une magnifique personne, dont le sens des priorités ne se résumera plus jamais à la balle jaune. Elle a bien plus que cela dans sa vie. C'est une différence fondamentale, pour elle comme pour ses adversaires.

Comme Roger Federer, Serena Williams ou d'autres, Kim Clijsters peut se permettre de perdre. La pression ? Quelle pression ? Gagnante ou pas, sa légende est déjà écrite. Elle n'a plus rien à prouver, ni à elle, ni à personne. Ses sacrifices passés ont payé, c'est une carrière de plaisir qui recommence aujourd'hui. C'est un retour aux valeurs du sport plaisir, pas à celles du sport business. La différence peut être surprenante et, à court terme, Kim Clijsters pourrait l'emporter par son aura face à des joueuses qui devront composer avec une icône du tennis mondial. Le choc des esprits sera plus grand encore que celui des sportives.

Quoi qu'il se passe, quelle que soit la durée de cette aventure, c'est un succès avant même qu'elle ne commence. Parce qu'avec le retour de Kim Clijsters, c'est une bouffée d'humanité et de bon esprit qui vient se greffer au tennis. Une bulle d'oxygène dans un monde parfois pollué par la compétition. Le rassemblement est parfait. Sans jugement, sans attente, sans objectifs, mais avec un soutien unanime. Kim Clijsters est de retour, pas pour la victoire, mais pour le plaisir du jeu. Voilà qui force le respect.