Elena Rybakina corrige Aryna Sabalenka en finale

La Kazakhe, 24 ans, tête de série N.2 et 4e joueuse du monde, a en effet corrigé Sabalenka, tête de série N.1 et 2e mondiale, s'imposant 6 à 0 dans le premier set et 6-3 dans le second. La partie a duré 2 heures et 13 minutes.

Elena Rybakina n'aura ainsi concédé que 15 jeux durant tout le tournoi, écartant de sa route au 3e tour Elise Mertens (WTA 30). Elle grimpera au 3e rang mondial lundi au prochain classement WTA.