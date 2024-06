Elena Rybakina écarte Elina Svitolina et retrouve les quarts de finale 3 ans plus tard

Elena Rybakina a validé son ticket d'entrée en quarts de finale du simple dames des Internationaux de France de tennis, lundi sur la terre battue de Roland-Garros. La Kazakhe de 24 ans, 4e mondiale, a éliminé en huitièmes de finale, en premier match de la journée sur le court Philippe-Chatrier, l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 19/N.15). Le match a été conclu en deux sets: 6-4, 6-3 en 1 heure et 9 minutes.

Après un échange de services en début de rencontre, Rybakina a réussi le break décisif de la première manche dans le 5e jeu. Elle a conclu la manche en 37 minutes.

Svitolina entama la deuxième manche en cédant sa mise en jeu et bientôt se retrouva menée 4-1. L'Ukrainienne a alors tout donné dans une course poursuite et est revenue à 4-3. Elle dut finalement s'incliner face à une adversaire qui a évolué en vraie patronne sur le court central de la Porte d'Auteuil.